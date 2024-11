Thesocialpost.it - Moda, la sfida di Carolyn Smith: “Basta taglie, liberiamo le donne”

, volto amato della danza e presidente di giuria di Ballando con le stelle, ha presentato a Roma la nuova collezione della sua linea di“I am a woman first”. Con una filosofia chiara e rivoluzionaria, la ballerina mette al centro le, senza limiti di altezza, peso o condizioni di salute. “Leci imprigionano. Ogni donna ha il diritto di piacersi e di entrare in un negozio senza sentirsi giudicata”, ha dichiarato, spiegando il cuore del progetto.Leggi anche: Margaret Spada: prove e chat cancellate, autorizzazioni mai ricevuteLa collezione “My Size”Il simbolo della collezione è My Size, una maglia pensata per adattarsi a tutte. “Alta, bassa, magra, curvy, in salute o ammalata, ogni donna merita di sentirsi a suo agio nella propria pelle”, ha sottolineato.