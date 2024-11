Thesocialpost.it - Mara Venier a Belve: “Ho subito violenza per anni, Stefano De Martino il mio erede a Domenica In”

si racconta senza filtri nel salotto di. La conduttrice diIn apre la nuova stagione del programma di Francesca Fagnani, in onda ogni martedì sera su Rai 2. Con la sua voce sincera,affronta temi delicati e ricordi intensi, alternando commozione e sorrisi.Leggi anche:operata per la quinta volta: “Un altro intervento per il mio problema alla retina”“Ho sofferto molto di depressione”, confessa, parlando del suo momento attuale. “Adesso, a 74, non nascondo più niente. Questo è un momento mio di grande fragilità”. L’incidente all’occhio, racconta, ha reso più complicata la sua quotidianità.Il racconto delle violenze subiteLa conduttrice ricorda anche un periodo buio della sua giovinezza. “A 20hounafisica e psicologica durata molti”, ammette guardando una vecchia foto di sé.