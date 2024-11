Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Il colore viola, Martedi 19 Novembre 2024

19sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.SkyUno HD alle 21:15 presenta Il padrino della mafia con Sergio Castellitto. In questo avvincente thriller, si esplora il mondo della mafia canadese attraverso gli occhi di un uomo che, erede di una prestigiosa dinastia di sarti, veste da generazioni il potente clan dei Paternò. Per guadagnarsi la fiducia del boss, il protagonista si troverà a compiere scelte estreme, rivelando le sfumature e le complessità di un ambiente dove il potere e l’onore si intrecciano pericolosamente. Su SkyDue HD alle 21:15 puoi immergerti nel commovente Il, basato sull'omonimo romanzo di Alice Walker. Seguiamo la travagliata esistenza di Celie, una donna afroamericana che, divisa dai suoi cari, è costretta a subire le angherie di un marito violento.