Gaeta.it - Aggressione in ambulanza a Genova: due tunisini arrestati per violenza su militi della Croce Verde

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio scabroso ha scosso la città di, riportando alla ribalta il temasicurezza per il personale sanitario. Isono stati aggrediti nel corso di un intervento di soccorso, mentre tentavano di mediare in una lite. Lanon è nuova per chi lavora nel settore, ma la rapidità con cui gli agenti di polizia hanno gestito la situazione fa notizia.Le circostanze dell’Lasi è verificata nella serata di ieri a Ponte Parodi. Durante un’operazione di soccorso, il personaleè stato allertato per una lite tra un uomo e una donna. Giunti sul posto, isi sono trovati coinvolti in un’da parte dei due soggetti coinvolti nella discussione. Non appena gli agenti delle volanti hanno fatto il loro ingresso, hanno assistito alla scena di: i due litiganti non solo hanno aggredito i soccorritori, ma l’uomo ha anche cercato di spingere via i poliziotti.