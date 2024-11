Liberoquotidiano.it - Adolfo Urso: "La crisi dell'auto e il paradosso del green", l'intervista a "L'importanza delle infrastrutture"

Il ministroe Imprese e del Made in Italy,, ha le idee chiare sugli equilibri del mercato: "Se non fosse per l'che è il nostro problema in Europa, noi quest'anno avremmo scalato la quarta posizione come esportatore globale. Il problemaè un problema europeo e deriva dalle regole che l'Europa si è data", afferma il ministro rispondendo a una domanda su Stellantis nel corso di un'con il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, all'evento "L'" presso Palazzo Wedkind. "Il governo italiano è il primo ad aver compreso la questione e, in questo momento, insieme al governo ceco stiamo raccogliendo le adesioni su un position paper che chiede all'Europa di rivedere il percorso per giungere all'appuntamento del 2035 che al momento è impossibile".