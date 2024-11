Quotidiano.net - Doppia bolletta del telefono, quando può succedere e cosa fare

Roma, 19 novembre 2024 – La cosiddettadelè uno degli incubi in cui, spesso, i consumatori possono ritrovarsi. Si tratta di una pratica che si verifica di solito nel momento in cui si effettua una migrazione di linee telefoniche contenenti sia internet che traffico voce, con i consumatori che per una sola linea si troveranno assoggettati a un doppio pagamento (uno per ogni operatore coinvolto dal passaggio). A sbagliare, così come ribadito dall’Agcom, sono spesso gli operatori che non mostrano la giusta attenzione alla fase di migrazione del cliente non provvedendo alla giusta chiusura della sua posizione amministrativa. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha previsto una specifica procedura per le migrazioni che deve essere seguita dai consumatori assoggettati alladele dagli operatori coinvolti.