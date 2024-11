Lanazione.it - Bruni eletto quasi all’unanimità: "Il risultato rappresenta una spinta per proseguire il lavoro impostato"

Leggi su Lanazione.it

"Le elezioni hanno espresso un voto unanime a favore di Giulio". Così la contrada della Lupa ha comunicato ieri, quando ancora non erano le 16, quello che tutti si attendevano: la conferma del capitano uscente, il vittoriosoappunto, alla guida dello staff Palio per il biennio 2025-2026. E subito dopo la Contrada ha annunciato che l’insediamento avverrà il 22 novembre alle 18.45 nell’assemblea generale per la relazione della commissionerale ma soprattutto per sapere se ci saranno cambiamenti nel gruppo che affiancherànel mandato, sia per quanto riguarda i tenenti che relativamente alla stalla. "Votato? Non proprio, siamo intorno al 96% con la percentuale dei consensi", spiega il capitano della Lupa. Molti si attendevano questo plebiscito dopo il recente successo con Velluto e Benitos.