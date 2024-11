.com - Amar Kudin, cordoglio della Federugby per il poliziotto-rugbista morto a Roma

Leggi su .com

, il giovaneche ha perso la vita questa mattina aa seguito di uno scontro tra volanti, era anche undi talento. Una carriera importante, spesa in squadre di altissimo livello nazionale come la Benetton Rugby e le Fiamme Ore. In questa stagione si era accasato al Civitavecchia, in Serie A, per dedicarsi al percorso professionale nella Polizia di Stato., il messaggiofederazione rugbyAndrea Duodo, presidente federaleFererugby, ha espresso così il proprio, a nomefederazione, per la scomparsa dell’agente di polizia: “Il Presidente federale Andrea Duodo ed il Consiglio esprimono profondoper la scomparsa di, agentePolizia di Stato coinvolto questa mattina in un tragico incidente stradale alle porte dinello svolgimento del proprio esercizio”, si legge in una nota.