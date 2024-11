Gaeta.it - Storie di resilienza e speranza al pranzo del Papa nella Giornata mondiale dei Poveri

Facebook WhatsAppTwitter Un evento di grande importanza ha avuto luogo nell’Aula Paolo VI, doveFrancesco ha ricevuto 1300 persone per unspeciale in occasione delladei. Questo incontro non è solo un momento di condivisione, ma offre l’opportunità di ascoltare le testimonianze di chi ha affrontato difficoltà estreme, raccontandodi. All’evento, organizzato dalla Croce Rossa Italiana, i partecipanti hanno trovato un attimo di conforto e una rinnovata motivazione per affrontare le sfide quotidiane.Un incontro che rompe le barriereAl centro della celebrazione ci sono stati i volti di chi vive in situazioni di povertà estrema, le cuivariano notevolmente ma che condividono un denominatore comune: il desiderio di una vita dignitosa.