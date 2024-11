Anteprima24.it - Accademia ko contro la capolista Volla: in trasferta le giallorosse cedono in quattro set

Tempo di lettura: 2 minutiSecondo stop per l’Volley che ieri pomeriggio è stata superata indall’ASD Volley(NA) con il punteggio di 3-1 (25-13 25-27, 25-12, 25-22) nella quarta giornata del Campionato di Serie C.Dopo la prima vittoria stagionale con il Pastena, lenon riescono a replicare la bella prestazione di una settimana fa incappando in una giornata negativa e caratterizzata da tante sbavature che hanno ne hanno compromesso il rendimento in campo. A senso unico per le padrone di casa il primo e il terzo set, a conferma dell’ottimo inizio di stagione del, ieri alla quarta vittoria consecutiva in campionato esolitaria del torneo. L’è riuscita con un colpo di coda a far sua la seconda frazione e a reggere all’impeto avversario nella quarta, ma non è bastato per portare a casa un risultato positivo.