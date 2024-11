Ilfattoquotidiano.it - Yoko Ono si riprende l’orologio di John Lennon, rubato dopo la sua morte e poi rivenduto all’asta: lo ha deciso il Tribunale federale svizzero

Soddisfazione perOno. Come stabilito dal, come riferisce il sito Artnet, la moglieè tornata legittima proprietaria del prezioso Patek Phillippe che il grande cantautore indossava quando è stato ucciso. Il regalo era stato fatto dalla stessa Ono due mesi prima del suo assassinio, poila sua. Il contenzioso si è apertoche un collezionista italiano lo aveva acquistato da una casa d’aste in Germania, decenni.Attualmenteè conservato in un luogo segreto a Ginevra. “È importante riaverlo indietro per tutto quello che abbiamo passato – ha dichiarato Sean, figlio di Ono e-. Non sono un tipo da orologi. Avrei il terrore di indossare qualcosa di mio padre. Non ho mai suonato una delle sue chitarre. Per me, semmai,è solo un simbolo di quanto sia pericoloso fidarsi“.