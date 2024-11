Elezioni Emilia-Romagna 2024 | quando e come si vota – orari candidati e i momenti più importanti della giornata elettorale

Leggi su Open.online

Insi aprono i seggi per il rinnovo del Consiglio regionale e per eleggere il presidente di Regione che succederà a Stefano Bonaccini. I cittadini aventi diritto di voto possono andare nella propria sezione di riferimento la domenica 17 novembre, dalle ore 7 alle 23, oppure lunedì 18 novembre, dalle 7 alle 15. Subito dopo, si chiudono le operazioni di voto, inizia lo scrutinio e, contemporaneamente, arrivano i primi exit poll. Già un’ora dopo, gli istituti di sondaggio dovrebbero essere in grado di pubblicare le prime proiezioni. È verosimile che il risultato si conosca prima dell’ora di cena. Comunque, i quasi 3,6 milioni di cittadinino-romagnoli chiamati alle urne – e non solo – possono seguire in diretta lo scrutinio sul sitoRegione, che aggiorna i risultatitornata in tempo reale.