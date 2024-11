Gaeta.it - Corteo studentesco a Roma: proteste contro il governo Meloni organizzate in tutta Italia

Facebook WhatsAppTwitter L’11 dicembre, numerosi studenti e universitari hanno dato vita a un’importante manifestazione a, partendo da Piramide in direzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questa mobilitazione si inserisce nel contesto di uno sciopero indetto dai sindacati studenteschi e coinvolge diverse cittàne. Gli slogan che hanno risuonato tra i partecipanti sono stati chiari e diretti: “Vogliamo potere”, “Liberiamo il Paese” e “NoDay” hanno segnato il tono di una giornata di intensa protesta.Slogan e striscioni nella protestaDurante il, i collettivi studenteschini hanno esposto un grande striscione sul quale si leggeva: “undi fascisti e sionisti”. Altri striscioni evidenziavano le richieste degli studenti, tra cui slogan come “Più diritti per gli studenti, più qualità per la scuola.