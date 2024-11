Ilgiorno.it - Comparto turistico: posti sì, ma candidati no

Leggi su Ilgiorno.it

Buone notizie dal mondo del lavoro. Sono infatti ben 2.040 le opportunità lavorative offerte dalle imprese della provincia di Sondrio nel mese di novembre, 70 in più rispetto allo stesso mese del 2023 (+3,6%) e 7.020 nel trimestre novembre 2024-gennaio 2025, 580 in più rispetto all’intero trimestre dell’anno precedente (+9%). A delineare questo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, iniziativa a cui partecipa la Camera di commercio di Sondrio. La crescita occupazionale continua ad essere trainata dal settore dei servizi, che prevede 1.680 ingressi nel mese di novembre (80 unità in più rispetto a 12 mesi fa, +5%) e 5.890 nel trimestre (+640 unità, +12,2%), con il, comprensivo dei servizi di alloggio e ristorazione, che stima 1.