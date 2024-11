Lapresse.it - Ue, Metsola: “Voto su nuova Commissione il 27 novembre, c’è ancora tempo”

Robertarompe gli indugi: “Il Parlamento europeo voterà la prossimail 27. C’è. Questa Camera è pienamente impegnata a far entrare in carica la. Questa è una nostra responsabilità e la prendiamo molto seriamente. Soprattutto se guardiamo a ciò che sta accadendo nel mondo”, ha affermato la presidente dell’Eurocamera. “I primi mesi di ognilegislatura sono sempre difficili, ma ciò che è importante è che lavoriamo insieme. Abbiamo bisogno di stabilità in tempi di cambiamento. Detto questo, il lavoro continua, le decisioni vengono prese, i processi legislativi sono in corso. Ciò che i cittadini si aspettano da noi è che continuiamo a fornire assistenza all’Ucraina, alla competitività europea e al prossimo bilancio a lungo termine dell’Ue”, ha aggiunto.