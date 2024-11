Movieplayer.it - The Bad Guy 2, la proiezione dei primi due episodi in anteprima al Fantasticon Film Fest 2024 il 23 novembre

L'esclusiva deiduedella serie Prime Video con Luigi Lo Cascio seguiti da una masterclass tenuta dai registi tra gli eventi di punta del, maniazione dedicata al cinema fantastico parte della Milan Games Week & Cartoomics. Spazio alla serialità italiana alcon l'deiduedella seconda stagione di The Bad Guy, serie Prime Video interpretata da Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. L'appuntamento è fissato per il 23alle ore 20:00 presso l'Auditorium di Fiera Milano Rho. In uscita il 5 dicembre su Prime Video, The Bad Guy 2 torna a raccontare le avventure dell'integerrimo pubblico ministero siciliano Nino Scotellaro, assetato di vendetta dopo una condanna per mafia che lo trasforma in uno dei 'cattivi ragazzi' che ha combattuto per tutta la vita.