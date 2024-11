Liberoquotidiano.it - Albanese preso con chili di coca sfiora la liberazione perché non capisce l'italiano

Ha rischiato di uscire dal carcere e tornare libero - pur restando indagato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti - anche se era stato arrestato in flagranza di reato. Anche se in auto nascondeva 11.760 kg diina e anche se, secondo il Gip, c'era la possibilità di «recidiva in ragione del quantitativo di droga trovato, indicativo di profondi rapporti con alte sfere del narcotraffico». E allora, come è stato possibile? Semplice,nonl'e si erano dimenticati - o non l'avevano fatto per fretta, per superficialità o chissà quale altro motivo - di fornire all'indagato una copia dell'ordinanza, nella quale veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere, tradotta nella sua lingua madre, cioè l'. «Per questo motivo - spiega l'avvocato Stefano Afrune - e per il fatto che nell'interrogatorio di garanzia sia stato utilizzato come interprete un altro detenutoanziché un professionista, ho proposto il riesame, che l'altro giorno è stato accettato.