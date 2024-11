Sport.periodicodaily.com - Scozia-Croazia: le probabili formazioni

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 1 di Lega A di Nations League 2024/2025. Gli ospiti vanno alla ricerca della vittoria per blindare il secondo posto eliminando di fatto i padroni di casa fanalino di coda.si giocherà venerdì 15 novembre 2024 alle ore 20.45 presso l’Hampden Park di Glasgow.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRECi si aspettava molto di più dai padroni di casa, specie considerato il cammino di qualificazione agli Europei, ed invece hanno deluso le aspettative. La Nazionale di Army ha ottenuto un solo punto in quattro partite ed è ad un passo dalla clamorosa retrocessione in Lega B.I croati inseguono il Portogallo capolista distante tre punti. la Nazionale di Dalic va quindi a caccia della vittoria in terra diper consolidare il secondo posto ed affossare definitivamente gli avversari.