LIVE Milano-Knack Roeselare, Champions League volley in DIRETTA: esordio non semplice

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di prima giornata del gruppo C di2024/2025 trada non sottovalutare per i lombardi, che ospitano i vincitori del campionato belga reduci da una serie di 6 vittorie consecutive.Storico debutto all’Allianz Cloud per, che si presenta all’appuntamento con il morale alto a margine di due vittorie consecutive. “Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, ma non vediamo l’ora di tuffarci ed andare avanti anche nella”, ha dichiarato coach Matteo Staforini alla vigilia. Il tecnico dei meneghini vorrà continuare nel percorso di crescita della squadra, che ha cambiato numerosi volti rispetto alla passata stagione nell’ottica di un ringiovanimento del roster.