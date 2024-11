Gaeta.it - L’economia lucana nel 2024: rallentamenti e segnali contrastanti secondo la Banca d’Italia

Facebook WhatsAppTwitter L’aggiornamento congiunturale della, presentato a Potenza, mette in luce un quadro delpoco incoraggiante nel primo semestre del. I dati parlano di una situazione stagnante, in contrasto con la modesta crescita del 2023. Un’analisi approfondita dei vari settori della regione offre una visione complessa, sottolineando non solo le difficoltà ma anche alcunidi incremento.Indicatori di stagnazione nelIl rapporto dellaevidenzia un calo dello 0,1 per cento nelrispetto a un aumento del 0,6 per cento nel Sud Italia e dello 0,4 per cento a livello nazionale. Gennaro Sansone, direttore della sede potentina, ha evidenziato che il settore automotive sta attraversando una fase particolarmente critica, riportando una contrazione della produzione del 58 per cento rispetto all’anno precedente.