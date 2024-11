Anteprima24.it - Asia, bollino blu: a gennaio partono le ispezioni sugli impianti termici, multe da 100 a 250 euro

Tempo di lettura: 2 minutiL’comunica che a partire dal prossimopartiranno lea campione per controllare che i cittadini abbiano munito i propridi climatizzazione estiva ed invernale delblu, la certificazione obbligatoria che ne attesta il corretto funzionamento. Dei 23milaaccatastati in città soltanto 5.568 sono stati controllati, il che rende l’avvio delle verifiche necessario e non più prorogabile.“Abbiamo attuato numerose proroghe – ha dichiarato l’amministratore unico, Donato Madaro – per consentire ai cittadini di recepire la novità e mettersi in regola, ma concedere ulteriore tempo non è più possibile. Il controllo delle caldaie e deglioltre ad essere un obbligo di legge è anche un gesto che contribuisce a diminuire la presenza delle polveri sottili nell’aria e a migliorarne la qualità.