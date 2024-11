Gaeta.it - Spettacolo dedicato alla violenza sulle donne al Teatro Palladium: il 21 novembre “Femmina infame”

Facebook WhatsAppTwitter Il 21aldium di Roma andrà in scena “. Storia di Caterina Medici bruciata come strega professa”, un’opera dimusicale che affronta il delicato tema della. Questa performance è in programma in occasione della Giornata internazionale contro la, celebrata il 25. Con un cast d’eccezione e una drammaturgia intensa, losi propone di stimolare la riflessione su una questione sociale di grande attualità.Un’opera dal forte messaggio sociale“” è una prima nazionale assoluta che si distingue per la sua capacità di raccontare la condizione femminile nel contesto di oppressione e. La narrazione ruota attornofigura di Caterina Medici, una donna sfortunata perseguitata dsocietà del suo tempo.