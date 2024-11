Ilrestodelcarlino.it - Screening della vista nelle materne. Controlli per quasi 1500 bambini

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

È dalla nascita ai sei anni il periodo più delicato per lo sviluppo. Una malattia contratta in questa fascia d’età può infatti compromettere lo sviluppo visivo per il restovita, ecco perché un’attenta prevenzione risulta decisiva. Nel prossimo triennio i circadi età compresa dai 3 ai 5 anni che frequentano le scuole d’infanzia comunali e gestite da Fondazione Cresciamo potranno sottoporsi a unogratuitograzie al progetto ’Occhio ai bimbi’ promosso da Lions International Distretto 108 Tb che riunisce principalmente i club delle province di Modena, Reggio Emilia, Parma, Ferrara e Bologna. Il progetto – fa sapere il Comune – entrerà in 22 scuole di Modena grazie alla convenzione firmata nei giorni scorsi da Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità dell’amministrazione, Fondazione Cresciamo e Lions International 108 Tb.