Metalmeccanicisciopero e mobilitazione

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

15.20 E' saltata la trattativa fra Federmeccanica-Assistal da una parte e Fiom, Fim e Uilm dall'altra, per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. La rottura per le distanze sugli aumenti. I sindacati di categoria chiedevano un aumento mensile di 280 euro in tre anni sui minimi per il livello medio. Le associazioni datoriali proponevano un aumento di 173,37 euro in quattro anni. I sindacati hanno annunciato unae 8 ore di sciopero. Proclamato anche il blocco delle flessibilità e degli straordinari.