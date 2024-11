Gaeta.it - Kristi Noem, la governatrice del South Dakota, nel mirino di Trump per la sicurezza interna

Facebook WhatsAppTwitter Le recenti dichiarazioni didel, destano preoccupazione e attenzione. Dopo una controversa affermazione sull’uccisione di un cucciolo di cane, lasembra destinata a ricoprire un ruolo chiave nell’amministrazione di Donald. Nonostante la sua reputazione controversa, potrebbe diventare la nuova Segretaria alla, un incarico cruciale che le conferirà potere su diverse agenzie governative.La controversia dell’uccisione del caneha guadagnato notorietà per un episodio sconcertante: la sua ammissione di aver ucciso un cucciolo di cane di 14 mesi, ritenuto “irrequieto”. Questo evento accade nel contesto di una narrazione più ampia, dove laha esplicitato nel suo libro di memorie, “No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward”, di aver considerato il suo cane da caccia, Cricket, “impossibile da addestrare”.