Biccy.it - Isola dei Famosi: l’assurdo motivo per cui Angelo Madonia sarebbe stato scartato

Leggi su Biccy.it

Da anniè uno dei volti più noti di Ballando Con le Stelle e nella scorsa stagione televisiva è approdato anche nella versione spagnola dello show di Milly Carlucci, Bailando Con las Estrellas. In Spagnaha ballato con Sheila Casas e anche con Carmen Russo, che è stata ballerina per una notte. Adesso però è spuntato un retroscena inaspettato che riguarda il maestro di ballo. Stando a quello che Gabriele Parpiglia ha rivelato nella sua newsletter,erapreso in considerazione per l’ultima edizione de L’dei, ma all’ultimo. Il? I troppi tatuaggi.“Ai tempinon era così sicuro di rifare Ballando con le Stelle. Provò a fare L’deima è? I troppi tatuaggi. Insomma, la reunion tra Sonia Bruganelli e il suo fidanzato nonavvenuta a “Ballando” ma nel reality di Canale 5, dove lei era opinionista, lui (nei loro sogni, n.