Gaeta.it - Economia Emilia-Romagna: crescite modeste nel 2024 tra settori in contrasto

Facebook WhatsAppTwitter Nel primo semestre del, l’dell’ha mostrato segni di una crescita limitata, con un aumento del prodotto regionale dello 0,4%. Questo dato è stato fornito dall’indicatore trimestrale dell’regionale Iter, sviluppato dalla Banca d’Italia. La crescita è rimasta dunque in linea con la media italiana, evidenziando una stabilità economica in un periodo caratterizzato da sfide varie. Durante la presentazione del rapporto “L’dell’, Aggiornamento congiunturale“, Pietro Raffa, direttore della Banca d’Italia di Bologna, ha commentato quindi la situazione attuale e i trend nei varieconomici.Settore dei servizi e costruzioni in leggera crescitaIl settore dei servizi ha mostrato un andamento positivo, sebbene limitato.