Thesocialpost.it - Concordato preventivo, nuova scadenza: termini riaperti fino al 12 dicembre

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Il governo è pronto a riaprire idelbiennale, con unafissata al 122024. Questa misura è sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi e potrebbe diventare parte del decreto fiscale all’esame della commissione Bilancio del Senato. La proroga darebbe più tempo ai lavoratori autonomi e alle partite Iva per aderire ale beneficiare di un blocco su tasse e controlli per i prossimi due anni, pagando una somma concordata con il fisco.Cos’è ilbiennaleIlè uno strumento pensato per permettere ai contribuenti di congelare le imposte e i controlli fiscali per due anni, evitando contenziosi e raggiungendo un accordo con il fisco su una somma da versare. Laper aderire inizialmente era fissata al 31 ottobre, ma il governo, con ladi, mira a coinvolgere un maggior numero di contribuenti, recuperando risorse utili per la Manovra finanziaria.