Zon.it - Atena Lucana, il nuovo Stadio Comunale intitolato a Paolo Bognanni

Leggi l'articolo completo su Zon.it

Lodi Via Braidella riapre ristrutturato e con nuovi impianti sportivi. Con una somma di 600 mila euro, l’amministrazioneguidata da Luigi Vertucci e grazie all’impegno del consiglieredelegato allo sport, Maurizio Camerota, ha disposto il rifacimento del manto erboso e dell’impianto di irrigazione del campo di calcio a 11, il rifacimento del manto erboso del campo di calcetto, la ristrutturazione del campo da tennis, la realizzazione ex novo del campo di mini volley, e la realizzazione delle recinzioni secondo le ultime normative CONI e FIGC.Ristrutturazione degli spogliatoiGrosso sforzo è stato impiegato dal Comune per la ristrutturazione degli spogliatoi. Con fondi comunali, infatti, la struttura è stata rifatta con un occhio all’efficientamento energetico e secondo le norme della FIGC.