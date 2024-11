Sport.quotidiano.net - Rallenta la capolista in casa dell’Elpidiense Cascinare. Non basta il gol di Ogievba. Il Casette Verdini pareggia

Elpidiense1 ELPIDIENSE : Tomba, Foresi, Trinetta, Di Donato (24’st Amadio), D. Salvati, Cannoni, M. Catinari, Calvagni (20’st L. Massi), Cingolani, Marozzi, Tartabini (20’st Tempestilli). All. G. Cannoni.: Carnevali, Telloni, Ferrari, Tidiane, Ciurlanti, Moschetta,, Lami, Corrado (38’st Forte), Giaccaglia (26’st Cuccú), Romanski. All. Lattanzi. Arbitro: Uncini di Jesi. Reti: 3’st, 30’st Amadio.la sua corsa il, che deve accontentarsi di un punto in, venendo così agganciato in vetta alla classifica dal Porto Sant’Elpidio, vittorioso 2-1 sulla Sangiorgese Monterubbianese grazie alle reti messe a segno da Zira (11’) e da Tiago Vallasciani (33’), per gli ospiti ha accorciato le distanze Antolini (6’ st).