Notizie.com - Movimento 5 Stelle, la fine di un’era: l’ipotesi del cambio nome e (forse) l’addio per sempre a Grillo

: l’assemblea costituente è chiamata a scegliere tra new deal e vecchio corso. L’attesa cresce per il 23 e 24 novembre.Ladi. Quella in cui Beppesaliva sui palchi di tutta Italia a urlare le sue ragioni, raccogliendo i consensi che hanno portato l’allora nascentein Parlamento e anche al governo., ladidele (per(Ansa Foto) – notizie.comL’era in cui cittadini attivisti hanno provato a sdoganare i tecnicismi, e l’idea che per ricoprire un ruolo istituzionale fosse necessaria una certa esperienza politica. Un’esperienza fatta sul campo, imparando di giorno in giorno le regole dell’amministrazione, diverse dagli idealismi urlati sui palchi. E la necessità di dover fare qualche un passo indietro di fronte a qualche promessa fatta in campagna elettorale, non tanto per disonestà, ma per l’impossibilità di realizzarla.