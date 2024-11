Inter-news.it - LIVE – Inter-Lazio Women, Serie A Femminile: cronaca e risultato in diretta

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

è l’incontro valido per la non giornata del campionato di2024-2025: segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano (MI).(ore 15.00)14.35 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di, valida per la nona giornata di. Di seguito le formazioni ufficiali:(3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Robustellini, 23 Magull, 4 Pedersen, 27 Csiszàr, 15 Serturini; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi. A disposizione: 12 Piazza, 32 Martinelli, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 13 Merlo, 17 Förd?s, 20 Detruyer, 25 Fadda.Coach: Gianpiero Piovani.(4-3-3): 1 Cetinja; 27 D’Auria, 7 Connolly, 2 Baltrip-Reyes, 13 Oliviero, 16 Castiello, 6 Eriksen, 20 Simonetti, 14 Zanoli; 99 Visentin, 11 Le Bihan.