Ilrestodelcarlino.it - E’ al lavoro sul tetto della sua casa, la struttura cede: 66enne ferito

Stava effettuando undi rimessaggio aieri pomeriggio. Era alsuldell’abitazione situata a pochi passi dal centro di Agugliano quando è avvenuto l’incidente che ha scosso la tranquillitàzona. All’improvviso è caduto dal. Sarebbe stata una porzione dire sotto il suo peso, ma è ancora tutta da verificare la dinamica veracaduta da parte delle forze dell’ordine arrivate in seguito al soccorso. L’uomo,del posto, ha fatto un volo di un paio di metri prima di rovinare a terra, sul selciato. Sul posto è arrivata subito l’ambulanzaCroce gialla dorica, l’automedica e poi la squadra dei vigili del fuoco dalla centrale di Ancona per coadiuvare le delicate operazioni di soccorso. Il, rimasto sempre cosciente e piuttosto vigile, è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette d’urgenza per il ricovero immediato.