"Dire ’no’ alla diga di Vetto è pura ideologia politica"

"Tra Reggio e Parma abbiamo l’oro che scorre in valle, ma viene buttato. Persi dice nodi". Ha esordito così, Lino Franzini, presidente del Comitato a sostegno dell’invaso "da 150 milioni di metri cubi" e candidato a Parma alle regionali per la presidenza di Elena Ugolini, nell’incontro che si è tenuto ieri a Brescello, organizzato anche dal comitato di Lentigione e moderato da Alessandra Codeluppi del Carlino. "Nel 1992 - ricorda - il ministro Carlo Ripa di Meana, un vero ambientalista, scrisseRegione che i lavori delladovevano riprendere, ma non fu fatto". Sul futuro della frazione di Atticola, dice che "verrebbe sommersa da qualsiasi: è sul letto del torrente". E sulla cancellazione della strada per Ramiseto, ribatte che "il piano prevedeva una via nuova che partiva dal cimitero di".