Criluma Viaggi premiata da Msc Crociere tra le migliori agenzie italiane per il 2024

Facebook WhatsAppTwitter L’agenzia didi Ancona ha ricevuto un prestigioso riconoscimento da parte di Msc, posizionandosi tra lenel settore delle. Questo traguardo rappresenta il risultato di un lungo percorso di successo, che ha vistoemergere tra 600provenienti da tutta Italia, selezionate in un vasto bacino di 6.887 attività. L’importante premio è stato ritirato a bordo della nave Msc Divina durante la diciottesima edizione di “All Stars of the Sea”.Il riconoscimento come ‘Best Special Trade Activities’ nel Nord Italiaha ottenuto il titolo di ‘Best Special Trade Activities’ per il Nord Italia, un onore che sottolinea la qualità del servizio offerto dall’agenzia. Il titolare Antonio Recchi esprime la sua gratitudine, evidenziando come questo riconoscimento rappresenti il frutto del lavoro di squadra e della dedizione del team.