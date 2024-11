Dilei.it - XF, il terzo live è un disastro: stonano tutti, tranne l’unica che esce. Le pagelle

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

X Factor,a tema dance: buona – solo – la seconda (manche). Perché davvero se la diretta si fosse fermata a metà, sarebbe stato untotale: mai si era assistito ad esibizioni una peggiore dell’altra, tra stonature e assegnazioni sbagliate, tanto che il mondo social l’ha subito ridefinita “puntata stonata”. Per fortuna i concorrenti della seconda hanno risollevato le sorti e salvato il lavoro.Resta però un fatto indiscutibile e ormai, alla terza puntata dei, assodato: la giuria, mai tanto coesa e complice come quest’anno, se fino alle Audition aveva fatto pensare al miracolo (finalmente dei giudici in sintonia che si divertono e ci divertono), con icomincia ad annoiare. Troppo buonismo e gentilezza tra loro fa rima con poca sincerità. Non è possibile che non ci siano mai critiche e stroncature.