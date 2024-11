Lapresse.it - Roma: procura apre fascicolo su vigile investito, al vaglio telecamere

Lesioni gravissime e guida in stato d’ebbrezza sono le ipotesi di reato, con cui iltore aggiunto delladella Repubblica di, Giuseppe Cascini, ha aperto undopo l’incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio su via Tiburtina. Nello schianto fra l’automobile, condotta da un carabinieri libero dal servizio, risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico di 1.90, quasi quattro volte oltre il limite consentito, è rimasto gravemente ferito Daniele Virgili, un agente della polizia locale in servizio al gruppo Tiburtino, di 25 anni, a cui i medici del San Camillo hanno dovuto amputare la gamba sinistra. Altre due agenti donna della municipale sono rimaste ferite. Le immagini delledi videosorveglianza, presenti su via Tiburtina all’altezza del ponte con il Gra, dove la pattuglia di vigili feriti era impegnata per rilevare un incidente, sono state acquisite dalla polizia stradale che indaga sulla vicenda.