Metropolitanmagazine.it - Moon Boot x Adidas, la nuova collab sporty chic ci porta sulla neve

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

È disponibile in tutto il mondo da ieri 7 novembre sui siti, nei negozi e tramite l’app la. La collezione unisce il concept invernale dicon la praticità sportiva di. Come i celebri Boost di: realizzati con materiali esterni idrorepellenti (ideati per mantenere il piede asciutto in condizioni invernali). Nella scarpa presente anche il meccanismo Torsion System diche è integrato nella suola, pensato per aumentare la stabilità. E non solo scarpe: anche la giacca Collegiate, ispirata alla moda varsity americana. Si tratta di un bomber oversize con dettagli di design, che riprendono l’abbigliamento sciistico con grafiche su fronte e retro pensate per celebrare l’identità di entrambi i brand.Arriva lainvernaleAlberto Zanatta, Presidente del Gruppo Tecnica, ha annunciato lacon entusiasmo.