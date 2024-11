Lanazione.it - Diritti e lavoro per i malati. La nuova frontiera Aism

AREZZOtorna in campo per un evento informativo dedicato alla ricerca scientifica, aie all’inclusione delle persone con sclerosi multipla. "Sclerosi multipla: salute ein evoluzione”", è questo il titolo del convegno di sabato scorso che ha portato alla Casa dell’Energia di via Leone Leoni la Sezione Provinciale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Al convegno, ha fatto da cornice la mostra fotografica “PORTRAITS”, che fa luce sui sintomi invisibili della patologia, attraverso i ritratti di persone con sclerosi multipla rielaborati dall’intelligenza artificiale. Voluto dall’Associazione Italiana sclerosi multipla, il progetto si inserisce nelle attività promosse daper sensibilizzare la cittadinanza sulla malattia, la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla e dei loro caregiver, la tutela dei loroe l’importanza della ricerca scientifica.