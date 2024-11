Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, l’8 novembre la sfida col Maccabi: dove vedere il match

, 72024 - Messa da parte il campionato, latorna in campo, a 48 ore dalla vittoria-primato con Tortona in Eurolega. La formazione di Luca Banchi è attesa, domani sera alle 20.30 alla Unipol Arena ilTel Aviv. Sull’onda lunga delladi campionato, la formazione bianconera cerca di sbloccarsi anche a livello europeo in un confronto che la vede di fronte alla formazione israeliana. “Seppur condizionati da un calendario che impedisce adeguati tempi di preparazione e di recupero, affronteremo la gara interna contro ilcon l’urgenza di disputare una prestazione di alto profilo - conferma coach Luca Banchi - I nostri avversari hanno confermato nell’ultimo successo casalingo contro il Real Madrid, di essere compagine di altissimo livello, una squadra costruita attorno alla creatività dei loro esterni, alla fisicità e all’atletismo di centri che dovremo essere bravi a contenere, soprattutto a rimbalzo”.