Gaeta.it - Rilancio del patrimonio boschivo in Campania: la proposta per stabilizzare gli idraulico-forestali

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo del lavoro inè al centro di un’importante iniziativa volta aglinelle Comunità Montane, ponendo fine a un lungo periodo di precarietà. Maria Muscarà, consigliera regionale indipendente, ha presentato un emendamento chiave per sostenere i lavoratori e migliorare la gestione delle risorsedella regione. In questo contesto, la questione dei parchi regionali e della loro valorizzazione emerge come un tema cruciale per lo sviluppo culturale, lavorativo e turistico della.Il contesto della precarietà lavorativaLa precarietà dei lavoratoriinha radici profonde e complesse. Attualmente, circa 1.500si trovano in una condizione di insicurezza professionale, con contratti a termine che non garantiscono loro stabilità economica.