Liberoquotidiano.it - Parte da zero e fonda 15 aziende a soli 30 anni: la storia del romano Andrea Prosperi

, imprenditore, manager, formatore etore di 15che operano sia in Italia sia all'estero, sta scalando ogni vetta. Sui social è uno dei più cliccati. I suoi video, a bordo di auto di grossa cilindrata o in uffici di lusso, fanno il giro della Rete. Lui fa sapere che il suo utile netto – e quindi il suo guadagno – supera 1.000.000 di euro ogni anno. La suaimprenditoriale inizia quando aveva solo 18e 2 mesi e,ndo da un capitale di 1 euro, le sue, tra cui la sua Progroup Srl ha registrato un notevole successo nel corso del 2023. Tutte le sue imprese, come si evince dai bilanci, totalizzanodebiti, hanno pagato tasse allo Stato italiano per un importo superiore a 500.000 euro e non hanno mai avuto finanziamenti e sostegni economici dané di investitori istituzionali, né da banche, né dello stato Italiano, né dalla comunità europea.