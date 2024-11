Secoloditalia.it - Kamala Harris, il discorso dopo il Ko e la notte dei lunghi coltelli. Lo staff: “Il partito democratico è morto”

“Accetto la sconfitta ma non la fine della lotta per la nostra libertà”. Si consola così,ore di silenzio la perdente, che parlauna giornata di silenzio alla Howard University. “Sono molto orgogliosa della nostra corsa” ha dettoringraziando il suoe il presidente Biden nel corso del suo primol’elezione. “Mentre io concedo la sconfitta di questa elezione, non concedo la sconfitta alla lotta per la libertà”. Promette di non arrendersi mai: “Non smetterò mai di lottare per le donne, affinché possano prendere decisioni sul proprio corpo senza che sia un governo a dire loro cosa fare. Non smetteremo mai di lottare per proteggere le scuole e le strade dalla criminalità. E non smetteremo mai di lottare per la democrazia e per la dignità, a cui tutti hanno diritto.