Incubo al pronto soccorso pestato a sangue da un ubriaco Basta situazione inaccettabile

Pisa, 7 novembre 2024 – Dalle immagini della videosorveglianza si vede che il giovane si dirige verso l’anziano, ora gravissimo, e gli dà una botta. La vittima cade in terra senza più rialzarsi. Ancora violenza neldi Pisa. È accaduto martedì sera nella sala d’attesa dove un romeno, che era stato portato dal personale del 118 perché in forte stato di agitazione per aver assunto alcol, improvvisamente e senza un motivo si è diretto verso il marito di una paziente, che stava attendendo di tornare a casa, e lo ha gettato sul pavimento sotto gli occhi di altri pazienti e dei loro familiari. Pochi secondi che hanno sconvolto medici e infermieri. L’aggressore, che pare fosse già conosciuto per essere stato violento altre volte, è stato rintracciato la mattina seguente proprio in ospedale e fermato dagli agenti delle Volanti della questura.