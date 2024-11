Quotidiano.net - Eurizon entra nel capitale del gruppo Germani

Capital Sgr, società capofila della divisione asset management delIntesa Sanpaolo, ha perfezionato, attraverso i propri Fondi di investimento alternativo infrastrutturali, gestiti dalla controllatacapital real asset Sgr, l'acquisizione di una quota di maggioranza di, operatore italiano attivo nel trasporto su gomma e intermodale di rifiuti e altri materiali, fondata nel 1965 da Faustino Ferrari e con sede a San Zeno Naviglio (Brescia)., tra le principali società in Italia nel settore e punto di riferimento per gli interventi di carattere ambientale e di sostenibilità anche in regime di emergenza, concluderà il 2024 con un volume d'affari di circa 150 milioni di euro e, ad oggi, svolge i propri servizi avvalendosi di una flotta proprietaria di oltre 700 mezzi per il trasporto su gomma e circa 800 container per i trasporti intermodali.