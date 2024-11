Gamberorosso.it - Così il fast food Kfc ha salvato lo storico cinema Ambrosio di Torino

La location è la stessa di sempre, a cambiare è solo l'ingresso,da fare spazio a Kfc – Kentucky Fried Chicken,che aprirà nell’ormai ex entrata del: è stato l’unico modo per salvare la sala torinese aperta nel 1913 su corso Vittorio. Il proprietario, Sergio Troiano, rassicura gli spettatori più affezionati: «Lo faccio per sostenere il, che non chiude: riaprirà tra qualche mese, con l’ingresso sulla destra del precedente, subito dopo il portone del palazzo», ha dichiarato al Corriere.Kfc in soccorso deltorineseUno spazio dove, tra l’altro, «era già previso l’ingresso secondo il progetto originale, in seguito modificato». In questo modo, ilpotrà sostenersi con l’affitto di Kfc, «con un contratto di diciotto anni, in quello che è stato finora l’ingresso: appena 300 metri quadrati su una superficie totale di trentamila».