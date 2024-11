Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. Costone, il ds Bonelli: "Contro Spezia ottima vittoria». Ora ‘guardia alta’ nella difficile trasferta di San Miniato

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

è stata un’: venivamo dalla sconfitta di Cecina e avevamo voglia di dare subito il nostro impatto sulla partita. Ringrazio anche io, come fatto da coach Belletti domenica, lo staff medico che ha messo in condizione di giocare Filippo Paoli, Zeneli e Nasello che da inizio anno sta convivendo con un problema alla caviglia". Lo ha detto il direttore sportivo delFrancescofoto), ospite dell’emittente livornese Tele Centro durante la trasmissione Toscana. "Questo è un campionato equilibrato dove le partite vengono spesso decise per episodi – ha detto ancora il ds-. In tutte le partite può succedere di tutto. Non è una frase fatta". Il messaggio ai suoi è chiaro: occorre mantenere la guardia alta, anche alla vigilia di unainsidiosa come quella che attende ila San