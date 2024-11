Quotidiano.net - Terremoto politico in Israele. Netanyahu caccia il ministro Gallant. Migliaia di manifestanti in strada

Nelle ore in cui gli americani erano impegnati in critiche elezioni presidenziali Benjaminha innescato a sorpresa una profonda crisi inannunciando il licenziamento in tronco deldella difesa Yoav(Likud), il principale interlocutore e uomo di fiducia della amministrazione Biden nel governo israeliano. Mentre i responsabili alla difesa restano in massima allerta per una possibile nuova offensiva iraniana, e mentre le truppe israeliane sono invischiate in combattimenti cruenti a Gaza ed in Libano,ha ritenuto necessario sostituire ildella difesa in quanto, ha spiegato, "la crisi di fiducia nei suoi confronti non consentiva più la gestione della campagna militare". A, avvisato 10 minuti prima, subentrerà l’attualedegli esteri Israel Katz, molto forte nell’apparato del Likud ma privo di esperienze particolari in materia di sicurezza nazionale.