Ilfattoquotidiano.it - Salvini: “Strafelice per la vittoria di Trump, spero maggiormente nel ritorno della pace”. Poi attacca Ue, i giornalisti e i magistrati italiani

“La realtà sconfigge la fantasia di qualcuno. Dopo settimane e settimane di trasmissioni, adesso avremo dotte analisi e articoli sul fatto che in realtà avrebbe vinto la Harris perchéè un pericolo fascista, razzista, machista, egoista, ecc, ecc, ecc, con tutti gli ‘ista’ del mondo. Se avessero dovuto votare i, i commentatori e i politologi, avrebbe vinto la Harris con il 95% dei voti, perchéc’ha il ciuffo storto, è omofobo, è un delinquente, è un fascista. Stanotte su Rai 3 parlavano di machismo, su La7 sembrava che si stesse celebrando la disfattademocrazia”. È un fiume in piena il leaderLega Matteoche, ospite di Non stop news (Rtl 102.5), esprime, come è ovvio, la sua soddisfazione per ladi Donald, definendosi “” e vantandosi di essere stato “uno dei pochissimi” ad aver espresso la sua ammirazione per il tycoon americano.