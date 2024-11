.com - Real Madrid-Milan 1-3, impresa rossonera in Champions League

(Adnkronos) – Ilvince per 3-1 sul campo deloggi, 5 novembre, nel match valido per la quinta giornata della. Rossoneri sempre avanti, prima con Thiaw e poi con Morata, dopo il momentaneo pari di Vinicius su rigore. Poi il tris di Reijnders nella ripresa stende i blancos di Ancelotti. Con questo successo ilsi porta a 6 punti raggiungendo proprio ilche dopo il duro ko nel Clasico con il Barca trova una sconfitta dolorosa, sempre in casa, in. Ancelotti per sfidare il suo passato fa un solo cambio rispetto al Clasico perso con il Barcellona: fuori Camavinga, dentro Modric per dare maggiori geometrie in mezzo al campo. In attacco Vinicius e Mbappé, con Bellingham sulla trequarti. Fonseca, invece, punta su Morata prima punta, ma ripropone Leao a sinistra, mentre a destra c’è Pulisic con Reijnders in mezzo.